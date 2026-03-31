◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)両チームのスタメンが発表されました。智弁学園(奈良)は、杉本真滉投手(3年)が先発。杉本投手は4試合中3試合の先発で3完投。計35イニングを投げて、自責点はわずか「1」で防御率0.26と圧巻の数字を残しています。また大阪桐蔭(大阪)は、川本晴大投手(2年)が先発。初戦の熊本工(熊本)戦では、9回150球の力投で、14奪三振の完封勝利。準々決勝、準決勝とリリーフ登板しています