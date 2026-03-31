31日朝、徳島市の国道55号で、軽乗用車と原付バイクが接触し、バイクが転倒する事故がありました。 原付バイクを運転していた高齢の男性が、意識不明の重体です。 31日午前9時半前、徳島市八万町沖須賀の国道55号で「車とバイクの事故。鼻と耳から血が出ていて意識がない」と消防に通報がありました。 警察によると、北向きに走っていた軽乗用車が、道路の左端を走行していた原付バイクを追い抜こうとしたところ、サイドミラ