指定暴力団住吉会「幸平一家」の傘下組織の組長の男ら6人が警視庁に逮捕されました。他の暴力団に情報を漏らしたとして男性を暴行し、重傷を負わせるなどした疑いがもたれています。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、住吉会「幸平一家」傘下組織の組長・鈴木義明容疑者（54）ら6人です。6人は先月、組の幹部だった男性（40代）を豊島区のビルに監禁し、殴るなどして重傷を負わせ、90万円相当のネックレスなどを奪った疑いがも