3月31日、熊本市の陸上自衛隊・健軍駐屯地に、反撃能力がある長射程ミサイルが国内で初めて配備されました。 【写真を見る】「反撃能力がある長射程ミサイル」国内初配備名称改め「25式地対艦誘導弾」に熊本・健軍駐屯地前で反対派が抗議 記者「健軍駐屯地の門の前にはバリケードが設置され、警察が出動する事態となっています。物々しい雰囲気です」 防衛省は3月31日、長射程ミサイルを配備し、名称を「12式地対艦誘