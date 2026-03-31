◇MLB ホワイトソックス9-4マーリンズ(日本時間31日、ローンデポ・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が敵地でのマーリンズ戦に2番指名打者で出場。4試合連続ホームランとはなりませんでしたが、1安打を放ち、チームも4戦目で今季初勝利となりました。0-0の3回、7番のエベルソン・ペレイラ選手が二塁打を放つと、2アウトから1番のミゲル・バルガス選手が先制のタイムリー。続く村上選手が3塁線へボテボテのゴロも全力疾走で内