「架空の宗教であってもリアルに見えたらいいなと思って」――。根岸季衣が、宗教を守り続ける女性という難役への向き合い方を語った。自分とはかけ離れた人物だからこそ、絵空事にせず、情を持って“リアル”に描くことを大切にしているという。根岸季衣○るなと共に鍼灸院を営む“おばば”役テレ東のドラマ『るなしい』(4月2日スタート 毎週木曜深夜24:30〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、