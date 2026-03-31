成田空港で建設中の新滑走路の運用開始が、少なくとも1年以上延期される見通しであることがわかりました。必要な土地の取得の遅れが原因だということです。成田空港は国際競争力強化のため、新しい滑走路の建設と既にある滑走路の延伸に向けた工事に着手していて、2029年3月末の運用開始を目指しています。国はきょうまでに必要な土地をすべて取得するよう成田国際空港会社に求めていましたが、先月時点で残り1割ほどの土地が取得