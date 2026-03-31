ファッション評論家のドン小西氏（75）が31日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。咽頭がん闘病をテレビ初告白した。30日、都内で番組の取材に応じた小西氏は「今日から、咽頭がんの放射線治療がきょうから2カ月始まっちゃうんですよ。今日、初日です」と告白。「やっぱり今日からってなると、ちょっと焦るというか、ビビるというか、ビクビクというか、まあ、頑張りますよ」とコメント。「終わ