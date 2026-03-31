【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは３０日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はロッキーズ戦に７番三塁で先発し、九回に２試合連続で日米通算２５０号となるソロ本塁打を放ち、３打数１安打１打点だった。ロッキーズは菅野が先発で今季初登板し、４回２／３を１失点で勝ち負けはつかず。試合はロッキーズが１４―５で勝った。一人はエース、もう一人は４番打者として巨人を支えた２人が、米国の地で対峙（たいじ）