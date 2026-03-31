星野リゾートが展開する「LUCY尾瀬鳩待」(群馬県・片品村)は4月29日、2026年度の全館営業を開始する。LUCY尾瀬鳩待○山時間を愉しむ3つの新コンテンツ2026年はコンセプトの「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」を感じられるようにさらに進化。山ホテルに泊まるからこそ体験できる3つのコンテンツを2026年オープンより提供開始する。○1.テラスで味わう「はとまち珈琲時間」「お菓子付コーヒーセット貸出」(2,500円)山の醍醐味の1