※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。 アナウンサーの弘中綾香さんは、2023年11月に第1子となる娘を出産した。妊婦となった瞬間から、出産、育児をつぶさに語ったのが、エッセイ『たぶん、ターニングポイント』だ。「もともと自分の備忘録として書き留めていたものなんです。本にする際も、ほとんどそのまま手を加えず」と弘中さん。印象的なのは、世間一般の理想的な母親像にとらわれない、素直な気