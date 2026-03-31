ザ・ドリフターズの故仲本工事さんの内縁の妻で歌手の三代純歌が週刊誌２誌の報道で名誉棄損されたとして発行元の新潮社、光文社に損害賠償を求めた２件の訴訟で、いずれの一審判決も一部不服として東京高裁に控訴した。３１日付。純歌側が同日、明らかにした。純歌は「週刊新潮」「女性自身」との訴訟で勝訴したが、判決ではドリフの加藤茶が純歌を叱責したと伝えた報道について真偽を明らかにせず、主張が認められなかったと