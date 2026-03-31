働き盛りで忙しい世代にとって、旅行の計画をゼロから立てるのは意外と労力がかかるものです。 そんな中、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が提供する「どこかにビューーン！」は、まるで「ガチャ」のように、あえて行き先をランダムにすることで、予期せぬ地域との出会いを楽しむ体験型サービスとして注目を集めています。 2025年12月からは、さらに贅沢な移動をかなえる新プランも登場しました。