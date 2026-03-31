自身の小説に基づく映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が大ヒット上映中の作家アンディ・ウィアーが、『スター・トレック』シリーズ作品の一部をことについて、ドラマ製作者のアンディ・ウィアーに謝罪を行った。 ウィアーの発言が注目されたのは、ポッドキャスト番組に出演した時のことだ。このトーク内で有名SFシリーズ『スター・トレック』の話題に及んだ時、ウィ