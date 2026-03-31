「子どもや孫のために家を維持すべきか」について、悩まれる方も多いことでしょう。これについての判断は、基本的にはそれぞれの“思い”に従っていただくことであり、第三者が行う性格のものではありません。 本記事では、この判断の一助となるよう「家を維持するのにかかる費用は何か？」「住み替えるなら、どのような選択肢があるか？」について解説します。住宅に関係する費用について解説しますので、ぜひ最後までお読み