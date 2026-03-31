映画『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトンが、ハリー・ポッター役のダニエル・ラドクリフに『ハリポタ』ゆかりのプレゼントを贈ったことを明かした。米ポッドキャスト「」で、その裏側を語っている。 フェルトンは2025年11月より、ブロードウェイ舞台版『ハリー・ポッターと呪いの子』でドラコ役を再演中。2026年3月12日には、元共演者