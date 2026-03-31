落語家の立川志らくが３１日、自身のユーチューブチャンネルで放送開始から４０年続き、２９日最終回を迎えた、ＴＢＳ「アッコにおまかせ！」について、自身の思いを語った。志らくは４０年続いたことについて「自分は落語家になって４１年くらいだから、それと同じくらい。これは本当にすごいこと」と称賛した。和田アキ子について「自分はプライベートでの付き合いはなかったが、師匠の（立川）談志がアキ子さんをかわいが