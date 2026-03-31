映画『プラダを着た悪魔２』が2026年5月1日（金）に日米同時公開されることを記念し、主演のメリル・ストリープ＆アン・ハサウェイが来日することが決定した。 前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、ファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（ハサウェイ）が、トップファッション誌「ランウェイ」のカリスマ的な編集長ミランダ（ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶