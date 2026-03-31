ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は３０日（日本時間３１日）に本拠地トロントでのロッキーズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、９回に２試合連続、日米通算２５０号となるソロ本塁打を放ち、３打数１安打１打点だった。チームは５―１４で大敗し、開幕からの連勝は３でストップした。岡本が２戦連発、日米通算２５０号の区切りの一発を放ったのは４―１４の９回一死無走者だった。右腕ドーランダーの初球、真ん中低めの