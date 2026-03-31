DeNAは31日、5月26日のオリックス戦のスペシャルゲストとして、≠MEが来場すると発表した。同日は『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』として開催。当日は、試合前に実施する「叫べ!大星援 SHOWTIME」に出演するほか、各種イニング間イベント、試合後の「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL LIVE」にも出演し、1日を通して横浜スタジアムを盛り上げていく。「叫べ!大星援 SHOWTIME」では、「ハマスタを湧かせ、声援が一体となる一