元Ｆｌｏｗｅｒ＆元Ｅ−ｇｉｒｌｓの市來杏香さん（２９）が３１日までに自身のインスタグラムを更新。第１子となる男児を出産したことを明かした。市來さんは２０１１年、ダンス＆ボーカルグループ・Ｆｌｏｗｅｒ、Ｅ−ｇｉｒｌｓに加入。１５年１０月、両グループから卒業し、芸能界から引退した。２３年２月にはインスタで、「かねてよりお付き合いしていた同い年の彼と、この度結婚いたしました」などと伝えていた。この