本拠地・ガーディアンズ戦に先発【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地のガーディアンズ戦で今季初登板初先発した。5回途中1失点で降板し、今季初勝利はならなかった。初回、ラミレスの中前打と二盗でピンチを招いたが、マンザードを左飛に。2回は3者凡退に抑えたが、3回に捕まった。先頭・ヘッジスの右翼線二塁打などで1死三塁、クワ