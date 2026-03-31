歌手のチョン・ソミが、EXO・カイへのファン心を明かした。3月30日に放送されたSBS『いや、でもマジで！』（原題）には、チョン・ソミが出演した。【写真】“下着”露出…TWICEメンバーとチョン・ソミチョン・ソミはEXOが『Growl』で活動していた当時、カイが「好きだった」と告白。「（この日）活動を通じて初めて会った。デビューして10年で初めて。デビュー当時と変わらない」と語り、ときめきを隠せない様子を見せた。また、街