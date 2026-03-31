&TEAMが、新アルバムへの期待感を高めている。3月30日、&TEAMは日本3rdミニアルバム『We on Fire』のトラックリストを公開した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル新アルバム『We on Fire』には、同名タイトル曲をはじめ、『Bewitched』『桜色Yell』『ホットライン』そして『We on Fire』と『Bewitched』の韓国語バージョンを含む全6曲が収録される。（写真＝YX LABELS）&TEAMの誕生から携わってきたパン・シ