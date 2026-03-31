伊藤園は3 月19 日、信州善光寺(若麻績享則寺務総長)と連携し、初のフランチャイズ店舗「茶寮 伊藤園 善光寺店」を善光寺境内にオープンした。“くつろぎの時間”をテーマに、日本茶を通じて心と体を癒すひとときを提供する和カフェブランド「茶寮 伊藤園」。今回、長い歴史と信仰文化を受け継ぎ、多くの人々に親しまれてきた善光寺をフランチャイジーとして迎え、日本の歴史や文化を大切にする想いを共有する中で出店が実現した。