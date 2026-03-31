俳優パク・ソジュンが出演するドラマ『ボーン・ギルティ』（原題）がDisney＋で公開される。3月31日、Disney＋側は新ドラマ『ボーン・ギルティ』の制作を確定させ、パク・ソジュン、オム・テグ、女優チョ・ヘジュの出演を発表した。【写真】パク・ソジュン、鍛え上げられたバキバキ上半身パク・ソジュンとオム・テグは、1980年代の無法都市で出会う。同作は、再開発が盛んに行われていた1980年代の無法都市を舞台に、目標に向かっ