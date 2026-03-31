定食レストランのやよい軒は、2026年4月7日（火）から、大分名物を取り入れた新商品を販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】「大分とり天とだんご汁の定食」はこちらラインナップは、「大分とり天定食」「大分とり天とだんご汁の定食」「だんご汁（単品）」。とり天は鶏もも肉を使用し、揚げたてのサクッとした食感が特徴。「ぽん酢」と「ねりからし」で味わう、大分ならではの食べ方が楽しめる。さっぱりとしたぽん酢に、ね