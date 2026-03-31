【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の杉浦太陽が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と2人の子どもとの花見ショットを公開した。【写真】45歳5児のパパタレ「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」お花見4ショット公開◆杉浦太陽＆辻希美夫妻、子ども2人と花見杉浦は「散歩がてらお花見」とコメント。桜並木の歩道で第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこしている辻とベンチに座った自身、そ