親しい男性からの恋愛相談は、女性としては対応が難しいもの。しかし、男性の真剣な悩みに対して誠実に応えることは、信頼関係を築くうえで効果的です。今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『信頼できる女性だなあ』と感じる恋愛相談への対応９パターン」をご紹介します。【１】相談した内容を他人には秘密にしてくれる「人を選んで相談しているので…」（２０代男性）など、男性にとって女性への恋愛相談