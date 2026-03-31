◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）春夏１０度目の日本一を目標に掲げる大阪桐蔭は決勝で智弁学園と対戦する。先発は今大会３勝をマークしている身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）。西谷浩一監督（５６）は「後ろに先輩がいるので飛ばして欲しいと思います。継投？もう最後の試合なので総力戦でやりたいと思っています」と話した。相手の印象については「もうこの大会ね、杉本君