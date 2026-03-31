女優でタレントの岡田結実が３１日、都内で行われた発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」の発表会に出席した。様々なゲームアプリを提供するプラットフォームサービス「あっぷアリーナ！」のイベント。２月に第１子出産を発表した岡田は、ゲームとの親しみ方について「赤ちゃんが早めに寝るので、寝た後に夫との時間の時にゲームをしたりする。自分の中でゲームは欠かせない状態です」と明かした。イベントでは出産後の生