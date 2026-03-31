◆米大リーグアストロズ８―１レッドソックス（３０日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のアストロズ戦に代打で起用され、空振り三振に倒れた。１―５で迎えた７回２死二、三塁で右腕マッカラーと対戦。２ストライクから２球ファウルで粘り、フルカウントとなった８球目、低めに外れるナックルカーブを振って三振に倒れ、今季初安打はお預けとなった。吉田はレッズとの