◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３０日（日本時間３１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたチームの開幕４戦目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発し、５回途中で７８球（うちストライク４５）を投げ４安打１失点、２四球で降板し、勝利投手の権利はつかめなかった。本拠地から大