◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（３１日・大田スタジアム）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は３１日、中学生の部の決勝が行われた。２年連続１７度目出場の湘南ボーイズ（神奈川県央支部）と２年連続２度目出場の多摩川ボーイズ（東京都西支部）が対戦。４―３で競り勝った湘南ボーイズが、３度目の決勝進出で初優勝を飾った。また、個人賞は最優秀