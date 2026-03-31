俳優の窪塚洋介が３１日、都内で行われたデンマークの電動自転車ブランド「ＭＡＴＥ．ＢＩＫＥ」記者発表会に出席した。２０２１年からジャパンアンバサダーを務める窪塚はかねて食事に行くときなどに家族で自転車に乗っているという。「うちに３台ある。（長男の窪塚）愛流も登下校がＭＡＴＥだったのですごく快適そうでした」と明かした。８歳の長女は半年ほどかけて窪塚が特訓し、自転車に乗れるようになったという。娘へ