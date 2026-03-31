【駿河屋：「RG 1/144 シャイニングガンダム」】 価格：3,850円 駿河屋にて、ガンプラ「RG 1/144 シャイニングガンダム」が販売再開している。価格は3,850円。 今回駿河屋の通販サイトにて再入荷分の本製品が販売再開しており、3月31日12時ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 また本製品以外にも、「HG 1/144 レジェンドガンダム」なども販売していることが確認できた。