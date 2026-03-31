日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「雛豆」はなんて読む？そのまま「ひなまめ」と読みたくなりますが、これは別の読み方をする漢字です。知っている豆類を思い浮かべていくと、正解にたどりつけるかもしれません。いったい、「雛豆」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しス