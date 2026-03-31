【ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！】 3月31日 発売 価格：3,630円 ホビージャパンは、ムック本「ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！」を3月31日に発売した。価格は3,630円。 本書は販売されているガンプラを網羅した年一恒例のガンプラカタログ2026年版。今回はガンプラ誕生から45周年となったことを記念