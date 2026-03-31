科学探査船タラ号 ©Maéva Bardy / Fondation Tara Océan 海洋研究と海洋保全に取り組むタラ オセアン財団（フランス・パリ）が運営する科学探査船「タラ号」が2026年4月、8年ぶりに来日します。香川県の高松港に4月24日から26日まで寄港し、三豊市の粟島沖に26日から27日にかけて停泊します。 タラ オセアン財団の日本支部、タラ オセアン ジャパンは香川県三豊市と2019年に環境教育の連携協定を締結しまし