ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開最終回」をお届けする（第1485回）。＊＊＊なぜ「生後八か月の乳児を死に至らしめるなら毒など使う必要はない」のか？それは、離乳食を始めたばかりのころの乳児は、消化不良を起こしやすいからだそうだ。このことを教えてくれた臨床医