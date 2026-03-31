31日未明、福岡県福津市のスクラップ工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。 消防によりますと、午前2時40分ごろ、福津市上西郷で「近くのスクラップ工場付近で火が見えた」と119番通報がありました。 燃えているのはスクラップ工場の廃材や金属などで、消火活動が続けられていますが、鎮火には至っていません。警察によりますと、出火当時、工場には数人の従業員がいましたが、全員避難していて今のところケガ人