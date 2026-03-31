２０２３年１０月に負った頸髄（けいずい）損傷による長期療養から復帰した五輪柔道金メダリスト・山下泰裕氏が、近影を見せた。３１日までに神奈川県の黒岩祐治知事のインスタグラムに登場。黒岩知事は「あの『世界のＹＡＭＡＳＨＩＴＡ』と言われた柔道家で前ＪＯＣ会長の山下泰裕さんが、大怪我（けが）の後、初めてのテレビ出演。私が知事とキャスターの二刀流を務める『月刊ＫＡＮＡＧＡＷＡタイム』で今の心境を率直に語