俳優の窪塚洋介が３１日、都内で行われたデンマークの電動自転車ブランド「ＭＡＴＥ．ＢＩＫＥ」の記者発表会に出席した。２０２１年からジャパンアンバサダーを務める窪塚は「最初はタイヤの太さに衝撃を受けて『重そうだな』と思ったけど、それ以上にアシスト力がすごいから余裕でこげるし疲れない。自転車は移動の手段というふうに思いがちだったけど、乗っている道中が楽しくなる」と街乗りをエンジョイしている様子。「娘