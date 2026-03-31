埼玉県側からのぞむ新上武大橋 上武道路がほぼ4車線化！ 残る区間は埼玉県側 上武道路の計画平面図 国道17号のバイパスとして整備が進められている「上武道路」は、埼玉県熊谷市の「上武IC」から群馬県前橋市田口町を結ぶ路線だ。地域高規格道路「熊谷渋川連絡道路」の一部を構成し、埼玉北部～群馬南部を南北に貫く重要ルートとなっている。現道の国道17号は埼玉県熊谷市や本庄市、群馬県高崎市、前橋市の市街地