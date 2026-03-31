浜岡原子力発電所の再稼働審査をめぐるデータ不正問題で、中部電力が社内調査に基づく事実関係などの報告書を原子力規制委員会に提出しました。 【写真を見る】浜岡原発の再稼働審査 “地震の揺れ小さく見せた”疑いの中部電力 原子力規制委へ報告書提出 きょうが期限日 午後会見へ この問題は浜岡原発の再稼働をめぐる審査で、中部電力が耐震設計の「基準地震動」のデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さ