２５日、旧式映写機で映画を上映する張賽祥さん。（樟樹＝新華社配信／周亮）【新華社南昌3月31日】中国江西省樟樹市鹿江街道の三皇里観光レジャー街区に、特色ある民間の映画博物館がある。館内にはさまざまな旧式の映写機が並び、さびたフィルム缶が乱雑に置かれ、黄ばんだ映画ポスターや映画雑誌が壁一面に飾られている。博物館館長の張賽祥（ちょう・さいしょう）さん（58）は、「展示品は全て私の大切な宝物。全国各地を