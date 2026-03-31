俳優窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマーク発のe−BIKEブランド「MATE．BIKE」の記者発表会に登壇した。同ブランドのアンバサダー、いち自転車ユーザーとして、4月1日から新たに導入される道路交通法について学んだ。同法が改正され、自転車に「交通反則通告制度（青切符）」が適用される。16歳以上が行った自転車の反則行為に対して反則金が科されるようになり、該当する行為の種類は100項目を超える。クイズ形式で基本