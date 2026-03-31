愛媛県で、贅沢な上質なお湯の“温泉ステイ”を叶えるならここ。今回訪れたのは、南道後温泉にあるホテルのていれぎ館。お部屋ももちろんですが、宿泊すると特典が盛りだくさん。動物園も近いのでご家族でのステイもおすすめです。今回はリニューアルされたばかりのお部屋に宿泊してきたので、女子旅にもぴったりな魅力をたっぷりご紹介したいと思います♪ リニューアルで進化した“癒し空間” 今回のリニュ