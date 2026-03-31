俳優窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマーク発のe−BIKEブランド「MATE．BIKE」の記者発表会に登壇した。21年から同ブランドのアンバサダーを務めており、「5、6年前に、仲間がコペンハーゲンからバイクを持ってきた」ことが触れるきっかけだったという。「疲れないし、乗っていて楽しい。移動の手段だと思いがちだったけど、道中が楽しくなる」といい、魅力を「スタイリッシュ、エンジョイですね」と表現した。「娘が自