物流の担い手不足などが問題となる中、「置き配」など対面以外の受け取り方法を50％程度に増やす目標などを盛り込んだ向こう5年間の方針が閣議決定されました。閣議決定された「次期総合物流施策大綱」では、2030年度には必要な輸送力の最大25パーセントが不足する恐れがあるとし、自動運転などによる効率化や宅配サービスの変革などを進めていくべきとしています。再配達の削減のためコンビニ受け取りや宅配ボックス、「置き配」